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В Вилейке мужчина в автобусе ударил школьника в лицо. Возбуждено дело
Источник материала: Tut.by
Инцидент произошел днем 29 февраля в городском автобусе № 3. 56-летний житель райцентра вмешался в разговор школьников, а потом ударил одного из них в лицо. Подробности
Компания школьников находилась в задней части салона автобуса, ребята общались, мужчина стоял рядом.
«Мужчина вмешался в разговор ребят — ему не понравились их высказывания, а после своей реплики он внезапно на глазах других пассажиров ударил 14-летнего парня в лицо», — рассказали в Вилейском РОВД.
Видео: МВД Беларуси
Школьник рассказал о случившемся родителям и направился в больницу. Отец мальчика заявил об инциденте в милицию. Установить личность мужчины удалось благодаря записи с камеры видеонаблюдения, размещенной в автобусе.
По предварительным данным, мужчина был пьян, поэтому вел себя агрессивно, аргументировать свои действия он не мог. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.
Мужчина не работает, ранее привлекался к ответственности за повреждение имущества и семейные скандалы.
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Мужчина вмешался в разговор ребят - ему не понравились их высказывания, а после своей реплики он внезапно на глазах других пассажиров ударил 14-летнего парня в лицо.
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