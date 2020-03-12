ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Вилейке мужчина в автобусе ударил школьника в лицо. Возбуждено дело

12.03.2020 21:15 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел днем 29 февраля в городском автобусе № 3. 56-летний житель райцентра вмешался в разговор школьников, а потом ударил одного из них в лицо. Подробности сообщает МВД.

Компания школьников находилась в задней части салона автобуса, ребята общались, мужчина стоял рядом.

«Мужчина вмешался в разговор ребят — ему не понравились их высказывания, а после своей реплики он внезапно на глазах других пассажиров ударил 14-летнего парня в лицо», — рассказали в Вилейском РОВД.

Видео: МВД Беларуси

Школьник рассказал о случившемся родителям и направился в больницу. Отец мальчика заявил об инциденте в милицию. Установить личность мужчины удалось благодаря записи с камеры видеонаблюдения, размещенной в автобусе.

По предварительным данным, мужчина был пьян, поэтому вел себя агрессивно, аргументировать свои действия он не мог. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

Мужчина не работает, ранее привлекался к ответственности за повреждение имущества и семейные скандалы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина вмешался в разговор ребят - ему не понравились их высказывания, а после своей реплики он внезапно на глазах других пассажиров ударил 14-летнего парня в лицо.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Житель Бреста обвиняется в нарушении правил охраны труда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика