В Вилейке мужчина в автобусе ударил школьника в лицо. Возбуждено дело

Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел днем 29 февраля в городском автобусе № 3. 56-летний житель райцентра вмешался в разговор школьников, а потом ударил одного из них в лицо. Подробности сообщает МВД.

Компания школьников находилась в задней части салона автобуса, ребята общались, мужчина стоял рядом.

«Мужчина вмешался в разговор ребят — ему не понравились их высказывания, а после своей реплики он внезапно на глазах других пассажиров ударил 14-летнего парня в лицо», — рассказали в Вилейском РОВД.

Видео: МВД Беларуси

Школьник рассказал о случившемся родителям и направился в больницу. Отец мальчика заявил об инциденте в милицию. Установить личность мужчины удалось благодаря записи с камеры видеонаблюдения, размещенной в автобусе.

По предварительным данным, мужчина был пьян, поэтому вел себя агрессивно, аргументировать свои действия он не мог. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

Мужчина не работает, ранее привлекался к ответственности за повреждение имущества и семейные скандалы.