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В Витебской области ночная буря валила деревья. Без света остались почти 300 населенных пунктов

13.03.2020 11:03 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 12 марта в Витебской области прошли сильные дожди, дул шквалистый ветер, ночью его порывы в некоторых районах достигали 31 м/с. В регионе было обесточено почти 300 населенных пунктов, сообщает «Витебскэнерго».


Фото: пресс-служба МЧС

По состоянию на 8 часов утра 13 марта электроснабжение восстановили в более чем 170 населенных пунктов области. Продолжаются работы еще в в 128.

Ночная буря обесточила некоторые населенные пункты в 12 районах Витебщины (всего их 21). Повреждения в сетях возникали из-за того, что сильный ветер валил деревья, их ветки падали на провода.

В наиболее пострадавшие районы «Витебскэнерго» направило спецтехнику и больше людей. Там работает 58 бригад, более 200 человек персонала.

Население информируют об аварийных отключениях электроэнергии с помощью СМС.

По всей Беларуси грозовой фронт обесточил более 1000 населенных пунктов.

Накануне, напомним, Белгидромет предупредил о сильном ветре. Оранжевый уровень опасности объявлен также на пятницу и субботу. Будьте внимательны и осторожны.

 
 
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Вечером 12 марта в Витебской области прошли сильные дожди, дул шквалистый ветер, ночью его порывы в некоторых районах достигали 31 м/с.
 
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