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Более 60 населённых пунктов Брестской области были обесточены из-за шквалистого ветра

13.03.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Более 60 населённых пунктов Брестской области были обесточены из-за шквалистого ветра
По данным РУП «Брестэнерго», в результате шквалистого ветра, порывы которого местами достигали 24 м/с, на территории области отключались 355 трансформаторных подстанций, нарушалось электроснабжение в 62 населенных пунктах Барановичского (14), Брестского (5), Ивацевичского, Каменецкого (20), Лунинецкого (5), Ляховичского (11), Малоритского (2) и Пружанского (5) районов. Всего же по республике в течение суток периодически нарушалось электроснабжение 1128 населенных пунктов. Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами энергетиков. 

По информации МЧС, в стране зафиксировано 63 случая падения деревьев, в результате которых повреждены два легковых автомобиля. На территории Брестской области зафиксировано 17 случаев падения деревьев в следующих районах: Барановичском (5 случаев), Березовском (1), Брестском (3), Ганцевичском (1), Ляховичском (3), Малоритском (1), Пружанском (2) и Столинском (1).

Работы по распиловке и уборке упавших деревьев проводились дорожными службами и силами МЧС.

По прогнозам синоптиков, на территории Пинска и района порывистый ветер сохранится сегодня и завтра.

 
 
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> По данным РУП «Брестэнерго», в результате шквалистого ветра, порывы которого местами достигали 24 м/с, на территории области отключались 355 трансформаторных...
 
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