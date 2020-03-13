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Более 60 населённых пунктов Брестской области были обесточены из-за шквалистого ветра
13.03.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По информации МЧС, в стране зафиксировано 63 случая падения деревьев, в результате которых повреждены два легковых автомобиля. На территории Брестской области зафиксировано 17 случаев падения деревьев в следующих районах: Барановичском (5 случаев), Березовском (1), Брестском (3), Ганцевичском (1), Ляховичском (3), Малоритском (1), Пружанском (2) и Столинском (1).
Работы по распиловке и уборке упавших деревьев проводились дорожными службами и силами МЧС.
По прогнозам синоптиков, на территории Пинска и района порывистый ветер сохранится сегодня и завтра.
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