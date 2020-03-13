ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Забыла выключить плиту

13.03.2020 — ЧП | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

Забыла выключить плиту
О пожаре на улице Школьной в РОЧС сообщила хозяйка дома. Она рассказала, что из-под кровли дома идет дым. В 12-м часу дня спасатели прибыли к месту происшествия. Они точно определили очаг возгорания и быстро его ликвидировали.

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС Станислав Берёзкин более подробно рассказал редакции, что же случилось в тот день, 4 марта, на улице Школьной.

— Жительница Глуска поставила на плиту разогреваться кастрюлю с едой. Сама стала собираться в больницу и в суете напрочь забыла о кастрюле, ушла, оставив ее на плите. Вернувшись домой, услышала запах гари, который шел с кухни. К тому времени помещение кухни и находящееся в нем имущество покрылось копотью, а висевшая над плитой вытяжка начала гореть. Женщина не растерялась и сама залила огонь. Потом вышла на улицу и там увидела дым из-под кровли. Поняла, что здесь ей не справиться, и позвонила в РОЧС. 

В сводках МЧС практически ежедневно фигурируют пожары на кухне, основными источниками которых становятся неисправные или перегруженные электросети, неправильная эксплуатация газовых и электроприборов, а также оставленная без присмотра пища на плите. Поэтому хотелось бы еще раз предупредить жителей Глуска и района: будьте более внимательными и помните, что от вас зависит ваша жизнь и жизнь близких вам людей.

Фото предоставлено Глусским РОЧС

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О пожаре на улице Школьной в РОЧС сообщила хозяйка дома. Она рассказала, что из-под кровли дома идет дым. В 12-м часу дня спасатели прибыли к месту происшествия. Они...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Более 60 населённых пунктов Брестской области были обесточены из-за шквалистого ветра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика