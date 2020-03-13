Забыла выключить плиту

Источник материала: Радзiма



О пожаре на улице Школьной в РОЧС сообщила хозяйка дома. Она рассказала, что из-под кровли дома идет дым. В 12-м часу дня спасатели прибыли к месту происшествия. Они точно определили очаг возгорания и быстро его ликвидировали.

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС Станислав Берёзкин более подробно рассказал редакции, что же случилось в тот день, 4 марта, на улице Школьной.

— Жительница Глуска поставила на плиту разогреваться кастрюлю с едой. Сама стала собираться в больницу и в суете напрочь забыла о кастрюле, ушла, оставив ее на плите. Вернувшись домой, услышала запах гари, который шел с кухни. К тому времени помещение кухни и находящееся в нем имущество покрылось копотью, а висевшая над плитой вытяжка начала гореть. Женщина не растерялась и сама залила огонь. Потом вышла на улицу и там увидела дым из-под кровли. Поняла, что здесь ей не справиться, и позвонила в РОЧС.

В сводках МЧС практически ежедневно фигурируют пожары на кухне, основными источниками которых становятся неисправные или перегруженные электросети, неправильная эксплуатация газовых и электроприборов, а также оставленная без присмотра пища на плите. Поэтому хотелось бы еще раз предупредить жителей Глуска и района: будьте более внимательными и помните, что от вас зависит ваша жизнь и жизнь близких вам людей.

Фото предоставлено Глусским РОЧС