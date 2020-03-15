|
Военный вертолёт выпустил снаряд в жилой дом в Чите. В Минобороны выстрел назвали случайным
Источник материала: Tut.by
В Чите вертолёт Минобороны России атаковал жилой дом. 23-миллиметровый снаряд пролетел почти полтора километра и врезался в стену, сообщает
В пресс-службе Росгвардии
«При обслуживании 23-миллиметровой авиационной пушки вертолета Ми-8 на земле произошел одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома», —
По факту выстрела из авиапушки проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здание незначительно пострадало, жители дома в порядке.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)