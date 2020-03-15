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Военный вертолёт выпустил снаряд в жилой дом в Чите. В Минобороны выстрел назвали случайным

15.03.2020 17:52 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Чите вертолёт Минобороны России атаковал жилой дом. 23-миллиметровый снаряд пролетел почти полтора километра и врезался в стену, сообщает TJ со ссылкой на Baza. Здание незначительно пострадало, жители дома в порядке.


Изображение: «Чита.ру»

В пресс-службе Росгвардии заявили, что произошел «хлопок». Минобороны подтвердило ЧП с вертолетом.

«При обслуживании 23-миллиметровой авиационной пушки вертолета Ми-8 на земле произошел одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома», — рассказали в ведомстве.

По факту выстрела из авиапушки проводится проверка.

 
 
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