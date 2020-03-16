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За сутки в Вороновском районе произошел один пожар
16.03.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
15 марта в 20.47 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Бенякони Вороновского района. В результате повреждена стена на площади 2 м.кв. Причина пожара устанавливается.
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15 марта в 22.28 поступило сообщение о пожаре в бытовом помещении сторожевой охраны в деревне Хованщина Ивьевского района. В результате повреждены кровля и перекрытие на площади 25 кв. метров, закопчены стены, потолок. Причина пожара устанавливается.
Гродненское ОУМЧС
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15 марта в 20.47 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Бенякони Вороновского района. В результате повреждена стена на площади 2 м.кв. Причина пожара...
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