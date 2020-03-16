За сутки в Вороновском районе произошел один пожар

Источник материала: Вороновская газета





15 марта в 20.47 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Бенякони Вороновского района. В результате повреждена стена на площади 2 м.кв. Причина пожара устанавливается.

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Пожар в жилом доме

15 марта в 18.34 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Каменица Сморгонского района. В результате уничтожена кровля, повреждены перекрытие, стены, имущество. Причина пожара устанавливается.

Пожар в бытовом помещении

15 марта в 22.28 поступило сообщение о пожаре в бытовом помещении сторожевой охраны в деревне Хованщина Ивьевского района. В результате повреждены кровля и перекрытие на площади 25 кв. метров, закопчены стены, потолок. Причина пожара устанавливается.

Гродненское ОУМЧС

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