18-летний брестчанин проиграл деньги за Xbox в аппараты, а матери сказал, что их не отдал покупатель

Источник материала: Виртуальный Брест

Проиграв деньги за проданную игровую консоль, восемнадцатилетний брестчанин соврал, что стал жертвой мошенников.





Сергей* мечтал о хорошей игровой консоли. Его родители не посчитали это пустой затеей, и в канун 2019 года парень получил Xbox One S. Мать нашего героя оформила дорогостоящую покупку в рассрочку на 15 месяцев, а полная стоимость консоли составила 810 рублей.

Первые полгода парень не мог нарадоваться, казалось, мечта стала явью. Однако уже летом он заявил матери, что хотел бы более современную «игрушку». На справедливое замечание матери по поводу дальнейший судьбы старой парень ответил, что продаст ее за 500 рублей на «Куфаре».

Молодой человек действительно разместил соответствующее объявление на популярном сайте, но вскоре выяснилось, что за такую сумму продать его консоль почти невозможно. Один из потенциальных покупателей предложил за нее 250 рублей, но в итоге сторговались на 270.

Сергей упаковал дорогостоящую вещь и отправился на встречу с другом покупателя Павлом, который передал ему всю оговоренную сумму. Сделку совершили в августе 2019 года, и на какое-то время Сергей полностью забыл о приставке. Деньги матери он не отдавал, а вместо этого попытал удачу в игровых автоматах, однако остался ни с чем.

Консоль взял, а про деньги забыл

В октябре прошлого года мать героя обратила внимание, что консоли нет. Парень заявил, что отдал ее потенциальному покупателю на тестирование еще месяц назад: мол, он обещал позже передать деньги за нее, но пропал . Женщина тут же позвонила покупателю. Для парня этот звонок оказался полной неожиданностью. Он с уверенностью заявил, что за консоль заплатил сполна и не собирается возвращать ее.

Посоветовавшись с мужем, женщина вместе с сыном отправилась в милицию. Но даже в этот момент молодой человек не признался матери в обмане. Как позже он пояснил правоохранителям, просто не хотел ее расстраивать. «Парень сказал, что надеялся, пока будет проводиться проверка по его заявлению, он заработает денег и купит такую же консоль, чтобы предъявить матери», — рассказал старший помощник прокурора Бреста Павел Крупенич.

Не остановило Сергея и предупреждение о заведомо ложном доносе, за что в нашей стране предусмотрена уголовная ответственность. Молодой человек написал заявление, что стал жертвой мошенничества.

Заведомо ложный донос

Найти Павла, которому Сергей отдал консоль, не составило для правоохранителей труда. Парня доставили в райотдел для дачи показаний прямо с места работы, что неудивительно: ведь его подозревали в мошенничестве. Павел не растерялся и рассказал следователям, как обстояли дела на самом деле. Точки над «і» расставила очная ставка Павла с Сергеем, на которой наш герой признался в обмане. Его слова подтверждали и вещественные доказательства: переписка в соцсетях с Павлом и распечатка телефонных звонков Сергея с покупателем консоли.

В итоге в возбуждении уголовного дело по факту мошеннических действий было отказано по причине отсутствия состава преступления, однако на этом история для Сергея не закончилась — ведь теперь уголовное дело возбудили уже в отношении него.

Чистосердечное раскаяние

Суд Московского района Бреста признал Сергея виновным в заведомо ложном доносе, что предусмотрено частью 1 статьи 400 Уголовного кодекса. Смягчающим вину обстоятельством стало чистосердечное раскаяние обвиняемого в совершенном преступлении. Также суд учел отсутствие у Сергея судимости и положительную характеристику по месту жительства и учебы. Таким образом, цель уголовной ответственности, направленная на его исправление, будет достигнута через штраф с учетом материальных возможностей обвиняемого. В итоге Сергея приговорили к штрафу в 810 рублей. Брестский областной суд оставил приговор без изменения. Также на мобильный телефон парня A1 Alpha наложен арест до исполнения приговора в части уплаты штрафа.

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