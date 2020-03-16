В Лунинецком районе спасатель по дороге домой спас от пожара двух человек

Источник материала: Tut.by

Старший инженер Лунинецкого РОЧС Михаил Николаевич по дороге домой спас от огня двух человек.



Фото: www.theafterlife.ru

Пожар в кирпичном доме в деревне Дворец, Лунинецкого района, разгорелся вечером 15 марта.

Старший инженер Михаил Николаевич в это время возвращался домой от своих родителей. Спасатель увидел задымление и забежал в дом, рассказал TUT.BY официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов. В одной из комнат он обнаружил 85-летнюю хозяйку дома. Мужчина помог женщине встать и вывел ее на улицу. Затем Михаил вернулся в дом и в другом помещении обнаружил спящим 57-летнего сына хозяйки. Спасатель вывел его на улицу и передал медикам. Пострадавшего с ожогами госпитализировали.

Пожар спасатель потушил своими силами.

Причина инцидента устанавливается.