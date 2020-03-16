В Чашниках мужчина захотел курить и пошел грабить киоск. Но вместо сигарет забрал всю кассу

Источник материала: Tut.by

У жителя Чашников закончились сигареты — и он решил обокрасть табачный киоск. Однако до сигарет на дотянулся — и прихватил кассу со всеми деньгами, сообщает милиция региона.

28-летний мужчина захотел курить, однако купить сигарет не мог: был поздний вечер, и все магазины закрылись.

Тогда мужчина пошел к ближайшему табачному киоску. Разбил окно, через которое выдают товар, и попытался залезть внутрь, чтобы дотянуться до сигарет. Но тут сработала сигнализация.

Мужчина схватил кассу с 600 рублями, несколько зажигалок и сбежал.

Возбуждено уголовное дело за кражу.