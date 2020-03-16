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В Чашниках мужчина захотел курить и пошел грабить киоск. Но вместо сигарет забрал всю кассу
Источник материала: Tut.by
У жителя Чашников закончились сигареты — и он решил обокрасть табачный киоск. Однако до сигарет на дотянулся — и прихватил кассу со всеми деньгами,
28-летний мужчина захотел курить, однако купить сигарет не мог: был поздний вечер, и все магазины закрылись.
Тогда мужчина пошел к ближайшему табачному киоску. Разбил окно, через которое выдают товар, и попытался залезть внутрь, чтобы дотянуться до сигарет. Но тут сработала сигнализация.
Мужчина схватил кассу с 600 рублями, несколько зажигалок и сбежал.
Возбуждено уголовное дело за кражу.
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28-летний мужчина захотел курить, однако купить сигарет не мог: был поздний вечер, и все магазины закрылись.
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