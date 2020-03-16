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Житель Пинского района пытался переплыть водохранилище на лодке и утонул

16.03.2020 13:58 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На водохранилище возле деревни Горново Пинского района погиб мужчина, сообщает СК.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Dustin Scarpitti / Unsplash.com

Вечером 14 марта 49-летний житель Пинского района вместе со знакомым поехал на водохранилище, чтобы достать из воды свою лодку и отвезти ее домой. Друга он попросил подождать в автомобиле, а сам пошел за лодкой на другой берег.

Когда мужчина переплывал водоем на лодке, он стал кричать, что тонет. Крик о помощи услышал его друг, но найти товарища в темноте не смог. Мужчина сразу сообщил о произошедшем в милицию.

Тело жителя Пинского района водолазы достали из воды утром следующего дня.

По факту гибели мужчины проводится проверка.

 
 
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Когда мужчина переплывал водоем, он стал кричать, что тонет.
 
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