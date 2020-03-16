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Житель Пинского района пытался переплыть водохранилище на лодке и утонул
Источник материала: Tut.by
На водохранилище возле деревни Горново Пинского района погиб мужчина, сообщает
Вечером 14 марта 49-летний житель Пинского района вместе со знакомым поехал на водохранилище, чтобы достать из воды свою лодку и отвезти ее домой. Друга он попросил подождать в автомобиле, а сам пошел за лодкой на другой берег.
Когда мужчина переплывал водоем на лодке, он стал кричать, что тонет. Крик о помощи услышал его друг, но найти товарища в темноте не смог. Мужчина сразу сообщил о произошедшем в милицию.
Тело жителя Пинского района водолазы достали из воды утром следующего дня.
По факту гибели мужчины проводится проверка.
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Когда мужчина переплывал водоем, он стал кричать, что тонет.
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