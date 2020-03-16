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В Пинском районе тело утонувшего мужчины нашли лишь на следующий день
16.03.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Несчастный случай произошел вечером 14 марта. Вместе со знакомым житель Пинского района приехал на водохранилище вблизи деревни Горново, чтобы забрать лодку. За ней он отправился на противоположный берег, а товарищ остался ждать у автомобиля.
Переплывая водоем, сельчанин стал кричать, что лодка тонет. Второй мужчина не смог его найти и помочь, поскольку уже было темно. О произошедшем он сообщил в правоохранительные органы. Тело погибшего водолазы обнаружили и извлекли из воды на следующий день.
Пинский межрайонный отдел Следственного комитета по данному факту проводит проверку.
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> В Пинском районе на водохранилище утонул 49-летний местный житель. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета. Несчастный случай произошел...
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