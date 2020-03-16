В Пинском районе тело утонувшего мужчины нашли лишь на следующий день

Источник материала: Полесская правда



В Пинском районе на водохранилище утонул 49-летний местный житель. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета.

Несчастный случай произошел вечером 14 марта. Вместе со знакомым житель Пинского района приехал на водохранилище вблизи деревни Горново, чтобы забрать лодку. За ней он отправился на противоположный берег, а товарищ остался ждать у автомобиля.

Переплывая водоем, сельчанин стал кричать, что лодка тонет. Второй мужчина не смог его найти и помочь, поскольку уже было темно. О произошедшем он сообщил в правоохранительные органы. Тело погибшего водолазы обнаружили и извлекли из воды на следующий день.

Пинский межрайонный отдел Следственного комитета по данному факту проводит проверку.