В Дрогичинском районе из воды достали тело пропавшего рыбака

Источник материала: Tut.by

17 марта из Днепро-Бугского канала достали тело 45-летнего мужчины, сообщили TUT.BY в Брестском областном совете ОСВОД.



Фото: wwportal.com

Детали происшествия пока устанавливаются.

Известно, что погибший проживал в деревне Заречка. В субботу, 14 марта, он ушел на рыбалку и пропал. Три дня спустя его тело нашли водолазы в Днепро-Бугском канале в пяти метрах от берега.

Точная причина гибели мужчины пока устанавливается, сообщает районная газета «Драгічынскі веснік» .