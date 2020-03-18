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В Дрогичинском районе из воды достали тело пропавшего рыбака

18.03.2020 11:13 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

17 марта из Днепро-Бугского канала достали тело 45-летнего мужчины, сообщили TUT.BY в Брестском областном совете ОСВОД.


Фото: wwportal.com

Детали происшествия пока устанавливаются.

Известно, что погибший проживал в деревне Заречка. В субботу, 14 марта, он ушел на рыбалку и пропал. Три дня спустя его тело нашли водолазы в Днепро-Бугском канале в пяти метрах от берега.

Точная причина гибели мужчины пока устанавливается, сообщает районная газета «Драгічынскі веснік».

 
 
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