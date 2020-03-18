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В Дрогичинском районе из воды достали тело пропавшего рыбака
Источник материала: Tut.by
17 марта из Днепро-Бугского канала достали тело 45-летнего мужчины, сообщили TUT.BY в Брестском областном совете ОСВОД.
Детали происшествия пока устанавливаются.
Известно, что погибший проживал в деревне Заречка. В субботу, 14 марта, он ушел на рыбалку и пропал. Три дня спустя его тело нашли водолазы в Днепро-Бугском канале в пяти метрах от берега.
Точная причина гибели мужчины пока устанавливается, сообщает районная газета
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Причина гибели мужчины устанавливается.
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