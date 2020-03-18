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Пожар в районе

18.03.2020 — ЧП | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

15 марта в 22:28 диспетчеру Ивьевского районного отдела по ЧС поступило сообщение о пожаре сторожевого дома на территории фермы хутора Хованщина.
По прибытии к месту вызова был обнаружен частичный выход огня на кровлю. Сторож на момент возникновения пожара находился в сторожевом доме. При топке отопительной печи мужчина заметил, что загорелась отделка стены около дымохода, покинул помещение и позвонил по телефону “101”. А затем приступил к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

В результате пожара повреждены кровля и перекрытия, закопчены стены, потолок.
Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
МЧС напоминает: будь это отопительный котел или печь - все они представляют собой опасность. Необходимо соблюдать определенные требования, которые предъявляются для противопожарной отступки и разделки, дабы исключить тепловое воздействие на близлежащие сгораемые конструкции.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.

 
 
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15 марта в 22:28 диспетчеру Ивьевского районного отдела по ЧС поступило сообщение о пожаре сторожевого дома на территории фермы хутора...
 
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