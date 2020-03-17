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В Могилеве мужчина пристал к подросткам на улице и угрожал им ножом

17.03.2020 17:41 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несколько молодых людей в Могилеве обратились в милицию с жалобой на то, что неизвестный мужчина одного из них ударил рукоятью ножа по голове, а остальным угрожал тем самым ножом. Чем дело закончилось, рассказали в УВД.


Фото: TUT.BY

Милиционеры выяснили, что к нападению, вероятно, причастен 26-летний могилевчанин.

Вблизи дома на улице Стасова он пристал к подросткам, которые компанией прогуливались по городу, преследовал их, а когда те попытались ему ответить — ударил рукояткой ножа 17-летнего парня. Другим нож показал и, когда подростки разбежались, успокоился.

Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.

 
Теги: Могилев
 
 
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Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.
 
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