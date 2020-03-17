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В Могилеве мужчина пристал к подросткам на улице и угрожал им ножом
Источник материала: Tut.by
Несколько молодых людей в Могилеве обратились в милицию с жалобой на то, что неизвестный мужчина одного из них ударил рукоятью ножа по голове, а остальным угрожал тем самым ножом. Чем дело закончилось,
Милиционеры выяснили, что к нападению, вероятно, причастен 26-летний могилевчанин.
Вблизи дома на улице Стасова он пристал к подросткам, которые компанией прогуливались по городу, преследовал их, а когда те попытались ему ответить — ударил рукояткой ножа 17-летнего парня. Другим нож показал и, когда подростки разбежались, успокоился.
Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.
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Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.
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