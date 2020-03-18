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В Полоцке на переходе мужчина вдруг ударил в лицо школьника. Никто из прохожих даже не остановился

18.03.2020 15:40 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Полоцке 56-летний мужчина ударил 14-летнего школьника, когда тот переходил улицу по переходу. Мальчик упал, а обидчик спокойно отправился дальше. Никто из очевидцев подростку не помог. Через некоторое время в милицию позвонила его мама, сообщает УВД.

Инцидент произошел днем 16 марта. 56-летний полоцкий безработный купил в магазине три бутылки водки. А когда шел по зебре, вдруг ударил в лицо проходившего мимо подростка. Парень упал на дорогу. Мужчина, как ни в чем ни бывало, пошел дальше.

Инцидент видели люди на улице, но никто не помог подростку и не обратился в милицию. На 102 позвонила мама мальчика.

Открыть/скачать видео (1.36 МБ)

Через пару часов мужчину задержали дома. Он утверждал, что парень упал сам. Однако восстановить картину событий помогла видеозапись регистратора одной из машин, стоявшей в момент нападения на светофоре.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

 
 
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В Полоцке 56-летний мужчина ударил 14-летнего школьника, когда тот переходил улицу по переходу. Мальчик упал, а обидчик спокойно отправился дальше. Никто из очевидцев...
 
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