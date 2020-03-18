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Суд в Бресте огласил приговор бывшему бригадиру завода КПД за хищения

18.03.2020 17:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Суд Московского района Бреста сегодня огласил приговор в отношении бригадира КУП "Брестжилстрой", обвиняемого в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Суд в Бресте огласил приговор бывшему бригадиру завода КПД за хищения

Фигурант работал бригадиром арматурного участка на заводе крупнопанельного домостроения. Он неоднократно давал подчиненным указания по загрузке арматуры в транспорт, который вывозил с территории предприятия похищенную продукцию. Полученные от ее продажи деньги мужчина передавал одному из своих соучастников. Таким образом "Брестжилстрою" был причинен ущерб на сумму более Br38 тыс. Его обвиняемый возместил в полном объеме.

Суд признал мужчину виновным по частям 2, 3, 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере группой лиц) УК. По повторности преступлений, не образующих совокупности, он приговорен к пяти годам лишения свободы. Тот же срок он не сможет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Исполнение основного наказания подсудимому отсрочили на три года. В этот период ему запрещено менять место жительства, уезжать по личным делам более чем на месяц. Ежемесячно он должен отмечаться в органах внутренних дел. Кроме того, мужчине предстоят 120 часов общественно полезных работ.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
Теги: Брест
 
 
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  Суд Московского района Бреста сегодня огласил приговор в отношении бригадира КУП "Брестжилстрой", обвиняемого в хищении путем злоупотребления служебными...
 
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