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В Новогрудке мужчина вынес соседа из горящего дома
Источник материала: Tut.by
В Новогрудке мужчина спас своего соседа из горящего дома. Пожар произошел на улице Ленина поздно вечером 13 марта,
37-летний Александр Мартинкевич с семьей в минувшую пятницу были дома. В какой-то момент почувствовали запах гари, вышли во двор и увидели, что из окна соседского дома идет дым. Через стекло было видно, что хозяин сидит на диване и не реагирует на опасность. Услышав стук и голоса соседей, он попытался выйти, но не смог. Александр выбил стекло, влез внутрь, взял соседа под руки и вытащил на свежий воздух. Затем попытался потушить загорание. Поняв, что самому не справиться, закрыл окна и двери, чтобы уменьшить приток кислорода, и вышел на улицу.
Сосед отделался легким испугом: 57-летнему погорельцу медицинская помощь не потребовалась.
Огнем повреждено имущество в кухне и жилой комнате, закопчены стены и потолок. Основная версия пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.
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В Новогрудке мужчина спас своего соседа.
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