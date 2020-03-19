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Несовершеннолетний обвиняется в покушении на убийство своего отца
19.03.2020 10:38 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вечером 26 февраля 17-летний парень, находясь по месту жительства в Каменецком районе, в ходе ссоры нанёс не менее двух ударов топором в область головы своему 52-летнему отцу. После этого юноша, думая, что отец скончался, прекратил свои действия и ушёл в другую комнату.
В это время в квартире также находилась мать парня, которая вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Благодаря своевременно проведённым реанимационным мероприятиям мужчина выжил.
В настоящее время несовершеннолетнему предъявлено обвинение в покушении на убийство. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Потерпевший продолжает лечение в учреждении здравоохранения. Медиками его состояние оценивается как тяжёлое.
Расследование уголовного дела продолжается управлением Следственного комитета по Брестской области.
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Вечером 26 февраля 17-летний парень, находясь по месту жительства в Каменецком районе, в ходе ссоры нанёс не менее двух ударов топором в область головы своему...
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