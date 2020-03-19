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В Каменецком районе 17-летний парень подозревается в покушении на убийство отца
Источник материала: Tut.by
СК возбудил уголовное дело за покушение на убийство в отношении 17-летнего жителя района.
О произошедшем читатели сообщили TUT.BY еще в начале марта. Однако только сейчас эту информацию прокомментировали в
По версии следствия, преступление молодой человек совершил вечером 26 февраля. Дома он поссорился со своим 52-летним отцом и ударил его несколько раз топором по голове. Потерпевший упал, а нападавший, предположив, что отец умер, ушел в другую комнату.
Скорую на место происшествия вызвала мать. Отца доставили в больницу. Медикам удалось спасти мужчину. Сейчас он находится под наблюдением врачей в больнице. Его состояние оценивают как тяжелое.
Нападавшему предъявили обвинение в покушении на убийство. Он под стражей.
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Несовершеннолетний напал на отца с топором. Мужчина - выжил. Сын - под следствием.
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