В Каменецком районе 17-летний парень подозревается в покушении на убийство отца

Источник материала: Tut.by

СК возбудил уголовное дело за покушение на убийство в отношении 17-летнего жителя района.



Фото: Reuters

О произошедшем читатели сообщили TUT.BY еще в начале марта. Однако только сейчас эту информацию прокомментировали в Следственном комитете .

По версии следствия, преступление молодой человек совершил вечером 26 февраля. Дома он поссорился со своим 52-летним отцом и ударил его несколько раз топором по голове. Потерпевший упал, а нападавший, предположив, что отец умер, ушел в другую комнату.

Скорую на место происшествия вызвала мать. Отца доставили в больницу. Медикам удалось спасти мужчину. Сейчас он находится под наблюдением врачей в больнице. Его состояние оценивают как тяжелое.

Нападавшему предъявили обвинение в покушении на убийство. Он под стражей.