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В Пинске женщина за месяц утащила из магазина товар на 250 рублей

19.03.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске женщина за месяц утащила из магазина товар на 250 рублей
В дежурную часть Пинского ГОВД обратилась местная жительница с заявлением о том, что из магазина украли несколько наименований товара для детей.

По словам старшего инспектора ГИОС Пинского ГОВД Александра Костюкевича,  в течение месяца неизвестная женщина заходила в торговый объект, забирала с полки вызывающее интерес содержимое: книги, фломастеры, карандаши, игрушки,  после чего покидала помещение, не расплатившись. Общий ущерб составил около 250 рублей.

Сыщики установили личность «постоянной клиентки». Ею оказалась пинчанка, 1987 года рождения. Фигурантка пояснила, что часть товара она успела продать, а деньги потратила на собственные нужды.

Следователями дана правовая оценка ее действиям. А владельцам торговых объектов правоохранители напомнили, чтобы избежать краж в торговых объектах, необходимо соблюдать следующие правила:

  • помещение следует оборудовать камерами видеонаблюдения и противокражными рамками;
  • кассы должны быть хорошо освещены, а прилавки — оборудованы «тревожной кнопкой»;
  • необходимо разместить обзорные зеркала на стенах, что позволит наблюдать за клиентами;
  • витрины с дорогим товаром нужно закрывать на ключ.

 
 
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> В дежурную часть Пинского ГОВД обратилась местная жительница с заявлением о том, что из магазина украли несколько наименований товара для детей. По...
 
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