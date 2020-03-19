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В Пинске женщина за месяц утащила из магазина товар на 250 рублей
19.03.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По словам старшего инспектора ГИОС Пинского ГОВД Александра Костюкевича, в течение месяца неизвестная женщина заходила в торговый объект, забирала с полки вызывающее интерес содержимое: книги, фломастеры, карандаши, игрушки, после чего покидала помещение, не расплатившись. Общий ущерб составил около 250 рублей.
Сыщики установили личность «постоянной клиентки». Ею оказалась пинчанка, 1987 года рождения. Фигурантка пояснила, что часть товара она успела продать, а деньги потратила на собственные нужды.
Следователями дана правовая оценка ее действиям. А владельцам торговых объектов правоохранители напомнили, чтобы избежать краж в торговых объектах, необходимо соблюдать следующие правила:
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