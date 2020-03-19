Бригадир «Брестжилстроя» получил 5 лет с отсрочкой за хищение арматуры на 38 тысяч

Источник материала: Виртуальный Брест

18 марта в Бресте огласили приговор бывшему бригадиру «Брестжилстроя», который обвинялся в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями арматуры группой лиц в крупном размере, сообщает пресс-служба областного суда.





Фото: Следственный комитет

По версии обвинения, экс-бригадир неоднократно давал своим подчиненным указания загрузить в автомобиль похищенную арматуру, которую затем продавал, а деньги передавал соучастнику. Нанесенный предприятию ущерб — 38,3 тысячи рублей — бывший бригадир возместил в полном объеме.

Суд Московского района признал мужчину виновным и назначил 5 лет лишения свободы с отсрочкой на 3 года. В этот период он не может без разрешения менять место жительства, выезжать по личным делам дольше, чем на месяц, и обязан выполнить 120 часов общественно полезных работ. Ему также запретили на 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, двум другим участникам преступной схемы приговоры вынесли еще в декабре 2018 года. Начальник арматурного участка получил 7 лет усиленного режима с конфискацией имущества. Его сообщнику-прорабу назначили 6 лет колонии с конфискацией.