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Бригадир «Брестжилстроя» получил 5 лет с отсрочкой за хищение арматуры на 38 тысяч
19.03.2020 12:40 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
18 марта в Бресте огласили
Фото: Следственный комитет
По версии обвинения, экс-бригадир неоднократно давал своим подчиненным указания загрузить в автомобиль похищенную арматуру, которую затем продавал, а деньги передавал соучастнику. Нанесенный предприятию ущерб — 38,3 тысячи рублей — бывший бригадир возместил в полном объеме.
Суд Московского района признал мужчину виновным и назначил 5 лет лишения свободы с отсрочкой на 3 года. В этот период он не может без разрешения менять место жительства, выезжать по личным делам дольше, чем на месяц, и обязан выполнить 120 часов общественно полезных работ. Ему также запретили на 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним, двум другим участникам преступной схемы приговоры вынесли еще в декабре 2018 года. Начальник арматурного участка получил 7 лет усиленного режима с конфискацией имущества. Его сообщнику-прорабу назначили 6 лет колонии с конфискацией.
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18 марта в Бресте огласили приговор бывшему бригадиру «Брестжилстроя», который обвинялся в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями арматуры...
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