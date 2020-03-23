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Устанавливается личность мужчины который находился по адресу: ул. Молодогвардейская, 12/1

23.03.2020 14:58 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Московского района Бреста устанавливается личность мужчины, который 16 марта 2020 года находился по адресу: Брест, ул. Молодогвардейская, 12/1.

Устанавливается личность мужчины который находился по адресу: ул. Молодогвардейская, 12/1

При сообщении какой-либо информации о личности мужчины конфиденциальность и вознаграждение гарантируется. Звонить по телефону: 8(029) 778 58 68 (МТС) и 8 (029) 2 249 249 или по телефону «102».

По информации ОВД администрации Московского района Бреста

 
Теги: Брест
 
 
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  ОВД администрации Московского района Бреста устанавливается личность мужчины, который 16 марта 2020 года находился по адресу: Брест, ул. Молодогвардейская, 12/1. При...
 
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