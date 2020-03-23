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Устанавливается личность мужчины который находился по адресу: ул. Молодогвардейская, 12/1
23.03.2020 14:58 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОВД администрации Московского района Бреста устанавливается личность мужчины, который 16 марта 2020 года находился по адресу: Брест, ул. Молодогвардейская, 12/1.
При сообщении какой-либо информации о личности мужчины конфиденциальность и вознаграждение гарантируется. Звонить по телефону: 8(029) 778 58 68 (МТС) и 8 (029) 2 249 249 или по телефону «102».
По информации ОВД администрации Московского района Бреста
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ОВД администрации Московского района Бреста устанавливается личность мужчины, который 16 марта 2020 года находился по адресу: Брест, ул. Молодогвардейская, 12/1. При...
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