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В Лидском районе на пожаре погибли двое мужчин

23.03.2020 14:34 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лидском районе на пожаре погибли двое мужчин. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем при курении. Сейчас по факту смерти двух жителей Лидчины Следственный комитет проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося, сообщает МЧС.


Фото: mchs.gov.by

В минувшее воскресенье на улице Молодежной в деревне Белица были найдены погибшими 29-летний и 48-летний мужчины: один лежал на кровати со сгоревшим матрацем, второй — на полу в другой комнате.

На место происшествия приехали сотрудники МЧС. Приступили к обследованию помещений — пламени и дыма в комнатах не было.


Фото: mchs.gov.by

Выяснилось, что дом, где произошла трагедия, был приспособлен для проживания бригады из пяти человек, которая работала по найму в местном хозяйстве. В минувшую пятницу вечером трое из них уехали по домам. Когда один из оставшихся перестал отвечать на телефонные звонки, коллега забеспокоился и вернулся в деревню. Зайдя в дом, обнаружил мужчин без признаков жизни и вызвал спасателей.

Причина пожара и гибели людей устанавливаются. Одна из рассматриваемых версий — неосторожное обращение с огнем при курении.

 
 
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В Лидском районе на пожаре погибли двое мужчин. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем при курении. Сейчас по факту смерти двух жителей Лидчины...
 
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