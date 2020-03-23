Источник материала: Tut.by

В Лидском районе на пожаре погибли двое мужчин. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем при курении. Сейчас по факту смерти двух жителей Лидчины Следственный комитет проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося, сообщает МЧС.



Фото: mchs.gov.by

В минувшее воскресенье на улице Молодежной в деревне Белица были найдены погибшими 29-летний и 48-летний мужчины: один лежал на кровати со сгоревшим матрацем, второй — на полу в другой комнате.

На место происшествия приехали сотрудники МЧС. Приступили к обследованию помещений — пламени и дыма в комнатах не было.



Фото: mchs.gov.by

Выяснилось, что дом, где произошла трагедия, был приспособлен для проживания бригады из пяти человек, которая работала по найму в местном хозяйстве. В минувшую пятницу вечером трое из них уехали по домам. Когда один из оставшихся перестал отвечать на телефонные звонки, коллега забеспокоился и вернулся в деревню. Зайдя в дом, обнаружил мужчин без признаков жизни и вызвал спасателей.

Причина пожара и гибели людей устанавливаются. Одна из рассматриваемых версий — неосторожное обращение с огнем при курении.