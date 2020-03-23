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Кто, кому и что должен: Борисовский суд разобрался, кто возмещает потерю кормильца

23.03.2020 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

В ходе рассмотрения судом было установлено, что приговором суда Смолевичского района Минской области от 24 августа 2018 года М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь. В начале августа 2018 года М. ударил гражданина Л. ножом в паховую область, от чего последний скончался. М. находился в состоянии алкогольного опьянения, удар нанес с целью умышленного противоправного лишения жизни на почве внезапно возникших неприязненных отношений.

Приговором суда М. назначено наказание в виде лишения свободы на срок десять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Смерть Л. наступила в результате умышленных противоправных действий М., и это послужило основанием для назначения вдове Л. пенсии по случаю потери кормильца на двоих несовершеннолетних сыновей. Размер пенсии, выплаченной за период с 1 февраля 2018 года по 30 июня 2019 года, составил 10473,06 рублей. Выплаты были произведены за счет средств Фонда социальной защиты населения.

Поскольку вред, причиненный государству выплатой пенсии вдове Л. по случаю потери кормильца, подлежит возмещению в полном объеме лицом, в результате чьих умышленных действий наступила смерть Л., решением суда Борисовского района постановлено взыскать с М. в пользу Минского областного управления ФСЗН Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 10473,06 рублей и госпошлину в доход государства.

О.М. ГРОШЕВА, старший помощник прокурора Борисовского района, юрист 1 класса                                        

 
 
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