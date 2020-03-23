Нарушаешь – возмещай: кто оплатит лечение попавшего под колеса?

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В сентябре 2018 года К., управляя автомобилем и нарушив п. 108 Правил дорожного движения, согласно которому на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения, при выезде с второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества велосипедисту Н.. К. выехала на главную дорогу, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

Согласно заключению эксперта, в результате дорожно-транспортного происшествия велосипедисту Н. причинены телесные повреждения, относящиеся к категории менее тяжких телесных повреждений по признаку длительного расстройства здоровья на срок не более 4-х месяцев.

Постановлением ОГАИ Борисовского РУВД проверка по факту причинения телесных повреждений Н. прекращена в связи с усмотрением в действиях К. признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 317 УК Республики Беларусь.

Н., пострадавшему в результате противоправных действий К., была оказана медицинская помощь, и в связи с полученными телесными повреждениями он был госпитализирован в травматологическое отделение УЗ «Борисовская ЦРБ», где находился на лечении.

Таким образом, расходы на оказание медицинской помощи Н. подлежали возмещению в полном объеме ответчиком К, по вине которого и возникла необходимость в оказании медицинской помощи.

На основании вышеизложенного с К. взысканы в пользу УЗ «Борисовская ЦРБ» расходы, затраченные на оказание медицинской помощи, в сумме 377 рублей 32 копейки, а также государственная пошлина в доход государства в сумме 18 рублей 87 копеек.

Всего же судами Борисовского и Вилейского районов, а также судом Московского района г. Минска удовлетворено в полном объеме 6 исков в интересах учреждений здравоохранения о взыскании расходов на оказание медицинской помощи.

О.М. ГРОШЕВА, старший помощник прокурора Борисовского района, юрист 1 класса