В Поставском районе задержали двух табачных контрабандистов. Пришлось сидеть в засаде и стрелять

Источник материала: Tut.by

Сморгонские пограничники остановили в Поставском районе двух местных жителей, которые пытались пронести в Литву контрабандные сигареты. При задержании пришлось применить оружие и физическую силу, сообщает Госпогранкомитет.





23 марта сморгонские пограничники узнали о том, что к границе доставят контрабанду, и организовали засаду. На следующее утро на участке заставы «Ярево» наряд увидел двух мужчин: каждый нес по две коробки с сигаретами.

Пограничники потребовали остановиться, но мужчины бросились бежать. Старший наряда сделал два предупредительных выстрела из пистолета в воздух. Один нарушитель остановился, а второй нет.

Задержать беглеца удалось лишь через два километра. Мужчина оказал сопротивление, пришлось применить физическую силу и спецсредства.

В четырех километрах от границы возле деревни Турлы нашли автомобиль, на котором нарушители въехали в погранзону.

Мужчинам придется ответить за нарушение погранрежима, попытку незаконного пересечения границы и неповиновение законным требованиям пограничников. А таможня начала административный процесс за нарушение правил перемещения товаров через границу.