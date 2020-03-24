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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В столице опрокинулась машина с двумя детьми в салоне Такие последствия серьезной аварии в микрорайоне Каменная Горка. Автомобиль LADA, в котором находились маленькие пассажиры, не уступил дорогу Toyota во время левого...

Такие последствия серьезной аварии в микрорайоне Каменная Горка. Автомобиль LADA, в котором находились маленькие пассажиры, не уступил дорогу Toyota во время левого поворота. Никто не пострадал, дети находились в креслах. По факту ДТП проводится проверка.Еще один дорожный инцидент в микрорайоне Серебрянка. Там легковой автомобиль не пропустил трамвай. В результате ДТП водитель Nissan с травмами госпитализирован. Обстоятельства аварии выясняются.