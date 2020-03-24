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В столице опрокинулась машина с двумя детьми в салоне
Источник материала: БTТакие последствия серьезной аварии в микрорайоне Каменная Горка. Автомобиль LADA, в котором находились маленькие пассажиры, не уступил дорогу Toyota во время левого поворота. Никто не пострадал, дети находились в креслах. По факту ДТП проводится проверка.
Еще один дорожный инцидент в микрорайоне Серебрянка. Там легковой автомобиль не пропустил трамвай. В результате ДТП водитель Nissan с травмами госпитализирован. Обстоятельства аварии выясняются.
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Такие последствия серьезной аварии в микрорайоне Каменная Горка. Автомобиль LADA, в котором находились маленькие пассажиры, не уступил дорогу Toyota во время левого...
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