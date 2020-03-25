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На улице Авроровской при пожаре погибла женщина

25.03.2020 10:10 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хозяйку квартиры нашли в бессознательном состоянии, спасти ее не смогли. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: МЧС

24 марта, в 12.26, поступило сообщение о пожаре в доме № 2 по улице Авроровская в Ленинском районе Минска.

Прибывшие на место спасатели потушили пожар в жилой комнате. Они также нашли в коридоре на полу 49-летнюю хозяйку квартиры в бессознательном состоянии. Бригада скорой медицинской помощи пыталась спасти пострадавшую, но после проведения реанимационных мероприятий констатировала смерть.

Причина пожара устанавливается, рассматриваемые версии причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем хозяйкой квартиры, нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования в жилой комнате.

 
Теги: Минск
 
 
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Бригада скорой медицинской помощи пыталась спасти пострадавшую, но после проведения реанимационных мероприятий констатировала смерть.
 
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