На улице Авроровской при пожаре погибла женщина

Источник материала: Tut.by

Хозяйку квартиры нашли в бессознательном состоянии, спасти ее не смогли. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: МЧС

24 марта, в 12.26, поступило сообщение о пожаре в доме № 2 по улице Авроровская в Ленинском районе Минска.

Прибывшие на место спасатели потушили пожар в жилой комнате. Они также нашли в коридоре на полу 49-летнюю хозяйку квартиры в бессознательном состоянии. Бригада скорой медицинской помощи пыталась спасти пострадавшую, но после проведения реанимационных мероприятий констатировала смерть.

Причина пожара устанавливается, рассматриваемые версии причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем хозяйкой квартиры, нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования в жилой комнате.