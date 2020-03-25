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Ожоги, штрафы, пожар дома. В Могилевской области начали жечь траву - и вот к чему это уже привело
Источник материала: Tut.by
Только за последние сутки в Могилевской области спасатели 12 раз выезжали тушить горящую сухую траву. В двух случаях два пенсионера получили ожоги, у одного загорелись дом и сараи,
В больницу с ожогами 2−3 степеней попал 70-летний пенсионер, который днем 24 марта пытался затушить горящую траву в деревне Головчицы Чериковского района. Он ли сам ее поджег, еще предстоит выяснить.
А в деревне Таймоново Быховского района в тот же день огонь с горящей травы — это, правда, пока предварительная версия — перекинулся на дом и сараи 86-летнего пенсионера. Мужчина пытался сам потушить пожар, но не справился, получил ожог первой степени.
Пожар повредил крыши и стены в доме и сараях. Виновных ищут.
А двое мужчин получили штрафы за то, что жгли траву в Кировском районе,
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В Кировском районе из-за пенсионера едва не начался лесной пожар.
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