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Ожоги, штрафы, пожар дома. В Могилевской области начали жечь траву - и вот к чему это уже привело

25.03.2020 10:10 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Только за последние сутки в Могилевской области спасатели 12 раз выезжали тушить горящую сухую траву. В двух случаях два пенсионера получили ожоги, у одного загорелись дом и сараи, сообщает МЧС. А на прошлой неделе двоих мужчин оштрафовали: они жгли траву, и огонь вышел из-под контроля.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Могилевское областное УМЧС

В больницу с ожогами 2−3 степеней попал 70-летний пенсионер, который днем 24 марта пытался затушить горящую траву в деревне Головчицы Чериковского района. Он ли сам ее поджег, еще предстоит выяснить.

А в деревне Таймоново Быховского района в тот же день огонь с горящей травы — это, правда, пока предварительная версия — перекинулся на дом и сараи 86-летнего пенсионера. Мужчина пытался сам потушить пожар, но не справился, получил ожог первой степени.

Пожар повредил крыши и стены в доме и сараях. Виновных ищут.

А двое мужчин получили штрафы за то, что жгли траву в Кировском районе, сообщает Mogilevnews.by. 19 марта задержали мужчину, который сжигал мусор в деревне Костричи. Огонь с необрабатываемого земельного участка ОАО «Кировский райагропромтехснаб» распространился на 0,9 га, пламя грозило перекинуться на лес. А около деревни Вилы дачник сжигал мусор, трава загорелась на заброшенном земельном участке садового товарищества «Приозерное». Пенсионер нарушил правила пожарной безопасности и заплатит штраф.

 
 
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В Кировском районе из-за пенсионера едва не начался лесной пожар.
 
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