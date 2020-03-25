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Покупал маски в России, перепродавал втридорога. В Могилеве мужчина попался на незаконной торговле

25.03.2020 10:22 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве 24 марта задержали с поличным мужчину, который незаконно продавал медицинские маски, сообщает МВД. У него изъяли около 150 масок на общую сумму 150 рублей.


Задержанным оказался 25-летний житель Кричевского района. Он покупал медицинские маски в России и перепродавал их в Беларуси через интернет, причем в несколько раз завышал цену.

Мужчина попался в момент совершения сделки на парковке одного из могилевских магазинов.

За незаконную предпринимательскую деятельность ему грозит штраф.

 
Теги: Могилев
 
 
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25-летнего жителя Кричевского района задержали с поличным на парковке около магазина.
 
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