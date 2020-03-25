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Покупал маски в России, перепродавал втридорога. В Могилеве мужчина попался на незаконной торговле
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 24 марта задержали с поличным мужчину, который незаконно продавал медицинские маски,
Задержанным оказался 25-летний житель Кричевского района. Он покупал медицинские маски в России и перепродавал их в Беларуси через интернет, причем в несколько раз завышал цену.
Мужчина попался в момент совершения сделки на парковке одного из могилевских магазинов.
За незаконную предпринимательскую деятельность ему грозит штраф.
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25-летнего жителя Кричевского района задержали с поличным на парковке около магазина.
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