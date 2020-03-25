Покупал маски в России, перепродавал втридорога. В Могилеве мужчина попался на незаконной торговле

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 24 марта задержали с поличным мужчину, который незаконно продавал медицинские маски, сообщает МВД. У него изъяли около 150 масок на общую сумму 150 рублей.





Задержанным оказался 25-летний житель Кричевского района. Он покупал медицинские маски в России и перепродавал их в Беларуси через интернет, причем в несколько раз завышал цену.

Мужчина попался в момент совершения сделки на парковке одного из могилевских магазинов.

За незаконную предпринимательскую деятельность ему грозит штраф.