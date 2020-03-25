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Один окурок и 20 гектаров

25.03.2020 — ЧП | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Один окурок и 20 гектаров

В деревне Степановка из-за непотушенного окурка 18 марта загорелась трава. О возгорании в два часа дня в РОЧС сообщил местный житель. Когда спасатели прибыли на место происшествия, трава уже была потушена жителями деревни. Как позже выяснилось, пастух, следившая на поле за коровами, покурила, непотушенный окурок бросила на землю. В результате горения было уничтожено 20 гектаров травы, нарушительницу привлекут к административной ответственности в виде штрафа, он может достичь 30 базовых величин.

В районном отделе по чрезвычайным ситуациям отметили, что в день возгорания был сильный ветер, и только благодаря тому, что его направление было не в сторону деревни, близлежащие (около 300 метров) дома и постройки не пострадали. В ином случае всё могло бы закончиться более печально.

Также сотрудников РОЧС волнует, что иногда жертвами пожара становятся дети, с наступлением весны они много времени проводят на улице, нередко жгут костры, что вполне может обернуться крупным пожаром. Поэтому спасатели в очередной раз обращаются к взрослым с просьбой предостерегать своих детей от опасностей, постоянно разговаривать с ними, объяснять и постоянно контролировать их, ведь минутная беспечность может оказаться роковой.

Фото предоставил Василий СЫСОЙ

 

 

 

 

 
 
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В деревне Степановка из-за непотушенного окурка 18 марта загорелась трава. О возгорании в два часа дня в РОЧС сообщил местный житель. Когда спасатели прибыли на...
 
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