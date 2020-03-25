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В Могилеве задержали мужчину, который незаконно продавал медицинские маски
Источник материала: БTВ Могилеве правоохранители задержали мужчину, который незаконно продавал медицинские маски. Как выяснили борцы с экономическими преступлениями, 25-летний житель Кричевского района закупал средства индивидуальной защиты в России и реализовывал их через интернет. Отметим, что цена на товар у нелегального коммерсанта была в несколько раз дороже, чем в аптеках. В отношении мужчины начат административный процесс за незаконную предпринимательскую деятельность.
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В Могилеве правоохранители задержали мужчину, который незаконно продавал медицинские маски. Как выяснили борцы с экономическими преступлениями, 25-летний житель...
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