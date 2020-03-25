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В Лоеве в двухэтажном здании обрушились плиты перекрытия

25.03.2020 13:08 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лоеве в двухэтажном здании обрушились плиты перекрытия. К счастью, в этот момент в офисах никого не было. Подробности ЧП сообщили в МЧС.


Инцидент произошел в ночь на 25 марта на улице Ленина.

Свидетелями происшествия стали трое работников, которые трудились на объекте. Услышав треск на втором этаже, они поднялись, увидели, что балка перекрытия деформируется, трещит, осыпается штукатурка.

Мужчины срочно покинули здание и вызвали МЧС.

— Произошло обрушение 6 плит, площадь обрушения — около 50 кв. метров, на наружных стенах видны трещины. На данный момент строение ограждено, людей туда не пускают. Сегодня в Лоеве запланировано заседание комиссии по ЧС, где будут рассматриваться вопросы по демонтажу обрушившихся строительных конструкций, — сообщили в МЧС.

Причина обрушения устанавливается.

 
 
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Свидетелями происшествия стали трое работников, которые трудились на объекте. Услышав треск на втором этаже, они поднялись, увидели, что балка перекрытия...
 
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