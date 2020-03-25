Горели «Нива» и прицеп. Два пожара, связанных с транспортными средствами, случились в Глусском районе в этом месяце.

Источник материала: Радзiма



Сообщение о том, что в гараже на улице Интернациональной горпоселка пожар, поступило в отдел по чрезвычайным ситуациям 12 марта в 14:34. Горел автомобиль ВАЗ 21213 «Нива» 2000 года выпуска. К моменту, когда приехали спасатели, хозяин ликвидировал загорание самостоятельно, тем не менее салон автомобиля и лакокрасочное покрытие пострадали. Предварительная причина пожара — несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ (резание углошлифмашинкой).

Еще одно происшествие случилось утром 17 марта на дороге Глуск — Дуброва, на повороте в Мыслотино. В 9:20 поступило сообщение о загорании прицепа, когда пожарные прибыли к месту вызова, «происходило открытое горение соломы на тракторном прицепе». В результате пожара прицеп не пострадал, пострадавших, к счастью, тоже нет. Причина этого пожара устанавливается.





Вообще, напоминают сотрудники Глусского РОЧС, пожары на автомобилях — ситуация довольно распространенная. Проблема в том, что не каждый водитель знает, как правильно действовать.

Для тушения автомобиля требуется огнетушитель. Но он должен быть всегда под рукой, чтобы не терять время на поиски и снятие с крепления.

Кроме огнетушителя, справиться с огнем поможет песок, но он далеко не всегда бывает под рукой, поэтому ограничить доступ кислорода можно, накинув одеяло или куртку. Вода же бессильна, когда горит бензин.

Некоторые водители предпринимают попытки потушить пламя, увеличивая скорость движения. Но от этого огонь еще больше усиливается.