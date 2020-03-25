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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Авария на МКАД. Временное перекрытие движения Временное перекрытие движения на МКАД в районе улицы Ангарской произошло из-за неосторожности водителя. Несколько часов назад автомобиль "Рено", двигавшийся по...

Временное перекрытие движения на МКАД в районе улицы Ангарской произошло из-за неосторожности водителя. Несколько часов назад автомобиль "Рено", двигавшийся по внутреннему кольцу МКАД, при перестроении занесло. В результате машину вынесло на разделительное ограждение и она перевернулась. Водитель "рено" доставлен в больницу для осмотра. ГАИ выясняет обстоятельства ДТП.