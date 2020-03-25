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Авария на МКАД. Временное перекрытие движения

25.03.2020 16:16 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Временное перекрытие движения на МКАД  в районе улицы Ангарской  произошло из-за неосторожности водителя. Несколько часов назад автомобиль "Рено", двигавшийся по внутреннему кольцу МКАД, при перестроении занесло. В результате  машину вынесло на разделительное ограждение и она перевернулась. Водитель "рено" доставлен в больницу для осмотра. ГАИ выясняет обстоятельства ДТП.
 
 
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Временное перекрытие движения на МКАД  в районе улицы Ангарской  произошло из-за неосторожности водителя. Несколько часов назад автомобиль "Рено", двигавшийся по...
 
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