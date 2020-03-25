В Барановичах во дворе, где взрывом мужчине оторвало ноги, нашли осколок снаряда системы залпового огня

Источник материала: Tut.by

24 марта во дворе дома на улице Лебединой, где в январе этого года от взрыва пострадали три человека, нашли осколок системы залпового огня «Ураган», сообщает газета «Наш край» .



Фото: «Наш край»

На придомовой территории обнаружили осколочно-боевой элемент системы залпового огня «Ураган». Прибывшие на место саперы эвакуировали 24 человека из соседних домов и уничтожили осколок.

— Хозяин дома нашел во дворе подозрительный предмет и сам сообщил об этом в милицию, — рассказали TUT.BY соседи мужчины.

Прибывшие саперы отвели людей на безопасное расстояние.

— Нас всех предупредили, отвели подальше от двора. Снаряд уничтожили во дворе. Мы услышали только взрыв, — рассказала жительница дома напротив.

Напомним, 16 января в этом же дворе в результате взрыва пострадали три человека. Одному мужчине оторвало ноги до колена, у другого — перелом голени, у хозяина дома — ссадины. Жена пострадавшего ранее рассказала TUT.BY, что ее муж во дворе соседа «наступил на какую-то вросшую в землю банку — и произошел сильный взрыв». По словам женщины, хозяин участка собирает металлолом.