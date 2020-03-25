Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Четыре легковых автомобиля столкнулись на МКАД По информации ГАИ, авария произошла на внутреннем кольце во второй полосе. Водитель Mazda ехал со стороны Громова в направлении улицы Монтажников. В результате...

По информации ГАИ, авария произошла на внутреннем кольце во второй полосе. Водитель Mazda ехал со стороны Громова в направлении улицы Монтажников. В результате несоблюдения дистанции легковая столкнулась с Peugeot с прицепом, который двигался впереди. От удара Peugeot отбросило на Opel, а тот в свою очередь врезался в Citroen. Тем не менее, никто не пострадал.