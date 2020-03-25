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Четыре легковых автомобиля столкнулись на МКАД

25.03.2020 19:18 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

По информации ГАИ, авария произошла на внутреннем кольце во второй полосе. Водитель Mazda ехал со стороны Громова в направлении улицы Монтажников. В результате несоблюдения дистанции легковая столкнулась с Peugeot с прицепом, который двигался впереди. От удара Peugeot отбросило на Opel, а тот в свою очередь врезался в Citroen. Тем не менее, никто не пострадал.
 
 
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По информации ГАИ, авария произошла на внутреннем кольце во второй полосе. Водитель Mazda ехал со стороны Громова в направлении улицы Монтажников. В результате...
 
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