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Смертельная авария в Солигорске
Источник материала: БTМолодой человек на мотоцикле Yamaha на въезде в город не справился с управлением и оказался во встречной полосе, в которой двигался рейсовый автобус. Из-за сильного удара мотоциклист погиб на месте. Как стало известно, прав на управление мотоциклом он не имел. Возбуждено уголовное дело.
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Молодой человек на мотоцикле Yamaha на въезде в город не справился с управлением и оказался во встречной полосе, в которой двигался рейсовый автобус. Из-за сильного...
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