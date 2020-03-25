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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Смертельная авария в Солигорске Молодой человек на мотоцикле Yamaha на въезде в город не справился с управлением и оказался во встречной полосе, в которой двигался рейсовый автобус. Из-за сильного...

Молодой человек на мотоцикле Yamaha на въезде в город не справился с управлением и оказался во встречной полосе, в которой двигался рейсовый автобус. Из-за сильного удара мотоциклист погиб на месте. Как стало известно, прав на управление мотоциклом он не имел. Возбуждено уголовное дело.