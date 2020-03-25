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В Минске на проспекте Дзержинского легковая столкнулась с троллейбусом

25.03.2020 19:32 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Авария, скорее всего, произошла по невнимательности. 

Как зафиксировано на видеорегистраторе, 45-летний водитель "тойоты" во время поворота вправо не принял меры к снижению скорости и столкнулся с троллейбусом, который стоял на остановке. В результате происшествия водитель легкового автомобиля получил травмы. Что помешало мужчине заметить общественный транспорт вовремя - неизвестно.

 
 
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Авария, скорее всего, произошла по невнимательности.  Как зафиксировано на видеорегистраторе, 45-летний водитель "тойоты" во время поворота вправо не принял меры...
 
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