«Сожалею, что так вышло». В Бресте судят погромщика гипермаркета Евроопт

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня в Бресте начался суд над молодым человеком, устроившим в прошлом году погром в гипермаркете «Евроопт». ЧП случилось в ночь с 16 на 17 августа. Парень разбил топором стеклянные входные двери и начал громить витрины с промтоварами и продуктами питания. Прибывшие на место происшествия милиционеры попытались его угомонить, но возмутитель спокойствия сдался не сразу. Дело разбирает суд Московского района Бреста под председательством судьи Юрия Мартынюка.





«Не менее двух раз поднимал топор»

На скамье подсудимых 19-летний юноша, Валентин. Работал грузчиком на главпочтамте. Известно, что на момент происшествия он был трезв, вменяем.

Сложно поверить, что ему вменяется сразу несколько статей уголовного кодекса: хулиганство, умышленное уничтожение имущества и угроза применения насилия в отношении сотрудника милиции. Погром длился чуть более часа. Молодой человек повредил витрины и имущество предпринимателей, крупных компаний на сумму свыше 32 тысяч рублей. В этом списке ООО «Евроторг», «МТС», ЗАО «Спорт-пари» и многие другие. Всего около 10 фирм. Только продуктов питания уничтожено порядка 170 наименований.

Кроме того, зачитывает гособвинитель, юноша угрожал прибывшему на место происшествия милиционеру:

— Обвиняемый своими действиями игнорировал законные требования сотрудников ОВД, продолжал удерживать в руках топор и в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудника органов внутренних дел по пресечению его противоправной деятельности, при неоднократных попытках сотрудника милиции приблизиться к нему для задержания, находясь в тамбуре, угрожал применением насилия. Не менее двух раз поднимал топор, удерживая его двумя руками за топорище, направленный лезвием в сторону сотрудника милиции на уровне выше своей головы, таким образом, умышленно производя замахи…





Валентин согласился со всеми инкриминируемыми статьями, кроме угрозы применения насилия:

— Когда ко мне приближался сотрудник, я не поднимал топор и никак не угрожал.

С учетом этого суд определил сначала допросить потерпевшего сотрудника милиции, свидетелей, а потом уже, в завершении судебного следствия, допросить обвиняемого.

«Он разочаровался в жизни»

Стоит отметить, что к моменту заседания нанесенный юношей ущерб уже был возмещен. И несколько свидетелей — руководители торговых объектов, которые попали под горячую руку, претензий к Валентину не имели, считая, что он уже наказал сам себя. В ответ подсудимый приносил извинения, сожалея, что так вышло. Некоторые высказывали мнение, что наказывать его строго не нужно. Впрочем, процесс еще продолжается, будут выступать другие свидетели.

Дольше всех длился допрос потерпевшего. Того самого милиционера, в отношении которого молодой человек обвиняется в угрозе применения насилия. Сотрудник Департамента охраны подробно вспоминает ту ночь:

— Подъехали, увидели разбитое стекло, доносились крики, всюду валялись игрушки. Обвиняемого увидел уже на выходе. Разбив стекло тамбура, я первым выдвинулся к нему. Топор он не бросил. Я предполагал, что он топор может бросить в меня или напасть. Зашел, начал спрашивать: что у него случилось, может, проблемы какие-то возникли. Может, девушка его бросила? Он сказал, что никто его не бросал. Он разочаровался в жизни, что смысла в жизни нет. Я с ним разговаривал, говорил ему бросить топор, но мои законные требования он не выполнял. Потом начал бить стекло. Надо задерживать его. К нему подхожу, а он сразу в стойку. Делаю шаг назад, он топор опускает. Говорю ему: «Брось топор, там родители есть: мать, отец. Подумай о них хотя бы. Пока еще хуже дел не натворил…





«Стреляй лучше в голову»

Был ли замах или обвиняемый все-таки размахивал топором? И насколько это существенная разница? Вопросы, ставшие поводом для диалога адвоката с потерпевшим. Тот еще раз показал, как именно замахивался обвиняемый, и уверял, что его жизни в тот момент могла грозить опасность:

— У меня-то смысл жизни был. Дети, семья…

Призывы успокоиться Валентин игнорировал. Тогда милиционер, с его слов, хотел напугать парня, сказав, что прострелит ему ноги, на что тот парировал: «стреляй лучше в голову». Утихомирить его, продолжает потерпевший, удалось только после предупредительных:

— Он остановился как вкопанный… Будто в ступоре. После чего отошел спиной, прижался к стене, присел, топор опустил…

Материальных претензий к юноше сотрудник милиции не имеет, хотя моральный вред, говорит он, был:

— Переживал эту ситуацию. Пускай он, согласно закону, понесет ответственность. Что заслужил — так и решат.

Заседание продолжится сегодня в 14.30