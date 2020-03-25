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Во время учений на полигоне под Осиповичами двое военнослужащих получили ожоги
Источник материала: Tut.by
25 марта во время учений на полигоне под Осиповичами двое военнослужащих получили ожоги,
В ведомстве рассказали, что на полигоне загорелась транспортно-заряжающая машина одного из подразделений, которое выполняло учебно-боевые задачи во время полевого выхода.
Двое военнослужащих получили ожоги разной степени тяжести. Военнослужащие госпитализированы.
Комиссия Министерства обороны устанавливает причины возгорания.
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На полигоне загорелась транспортно-заряжающая машина одного из подразделений, которое выполняло учебно-боевые задачи во время полевого выхода.
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