Оперативная обстановка в области за минувшие сутки

Источник материала: Единство

Пострадавших нет.

На пожаре в Минском районе погиб 1 человек.

На пожаре в Любанском районе погиб 1 человек.

На пожаре в г. Молодечно погиб 1 человек.

В природных экосистемах зарегистрированы 38 загораний сухой растительности в Борисовском (8), Вилейском (3), Воложинском (2), Дзержинском (2), Копыльском, Крупском (2), Логойском, Минском (5), Молодечненском (4), Мядельском, Пуховичском, Смолевичском (4), Солигорском, Стародорожском, Столбцовском районах и г. Жодино на общей площади 2,0619 га.

По состоянию на 06-00 26.03.2020 нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения не зарегистрировано.