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Оперативная обстановка в области за минувшие сутки

26.03.2020 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Пострадавших нет.

На пожаре в Минском районе погиб 1 человек.

На пожаре в Любанском районе погиб 1 человек.

На пожаре в г. Молодечно погиб 1 человек.

В природных экосистемах зарегистрированы 38 загораний сухой растительности в Борисовском (8), Вилейском (3), Воложинском (2), Дзержинском (2), Копыльском, Крупском (2), Логойском, Минском (5), Молодечненском (4), Мядельском, Пуховичском, Смолевичском (4), Солигорском, Стародорожском, Столбцовском районах и г. Жодино на общей площади 2,0619 га.

По состоянию на 06-00 26.03.2020 нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения не зарегистрировано.

https://minobl.mchs.gov.by

 
 
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За дежурные сутки на территории Минской области зарегистрированы 10 пожаров в Любанском, Минском (3), Пуховичском, Солигорском районах и г.г. Борисов (2), Молодечно (2).
 
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