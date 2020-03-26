В Узденском районе на 9-летнюю девочку упала бетонная крышка. Ребенок с тяжелыми травмами в больнице

Источник материала: Tut.by

В Узденском районе сильно пострадала 9-летняя девочка. Во время игры на ребенка упала бетонная крышка. Подробности сообщает Следственный комитет.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Вечером 25 марта в Узденском районе 9-летняя девочка во время игры присела и прислонилась спиной к бетонной крышке, приставленной к канализационному кольцу. В результате было нарушено равновесие крышки и она упала на ребенка.

Девочка госпитализирована с тяжелыми травмами. Жизни ребенка ничто не угрожает.

Следователи проводят проверку и устанавливают причины произошедшего.