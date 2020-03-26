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В Узденском районе на 9-летнюю девочку упала бетонная крышка. Ребенок с тяжелыми травмами в больнице
Источник материала: Tut.by
В Узденском районе сильно пострадала 9-летняя девочка. Во время игры на ребенка упала бетонная крышка. Подробности сообщает Следственный комитет.
Вечером 25 марта в Узденском районе 9-летняя девочка во время игры присела и прислонилась спиной к бетонной крышке, приставленной к канализационному кольцу. В результате было нарушено равновесие крышки и она упала на ребенка.
Девочка госпитализирована с тяжелыми травмами. Жизни ребенка ничто не угрожает.
Следователи проводят проверку и устанавливают причины произошедшего.
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В Узденском районе на 9-летнюю девочку упала бетонная крышка. Ребенок с тяжелыми травмами в больнице
Вечером 25 марта в Узденском районе 9-летняя девочка во время игры присела и прислонилась спиной к бетонной крышке, приставленной к канализационному кольцу. В...
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