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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минской области участились случаи ДТП с участием мотоциклов Активности любителей двухколесного транспорта способствует сухая и теплая погода. Госавтоинспекция советует байкерам быть осторожными за рулем и соблюдать...

Активности любителей двухколесного транспорта способствует сухая и теплая погода. Госавтоинспекция советует байкерам быть осторожными за рулем и соблюдать скоростной режим, особенно на трассе. По сведениям ГАИ, превышение скорости - основная причина аварий.Завтра в области пройдет Единый день безопасности за рулем. Сотрудники ГАИ будут проверять наличие детских кресел и проведут с водителями профилактические разговоры.