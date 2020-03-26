|
В Минской области участились случаи ДТП с участием мотоциклов
Источник материала: БTАктивности любителей двухколесного транспорта способствует сухая и теплая погода. Госавтоинспекция советует байкерам быть осторожными за рулем и соблюдать скоростной режим, особенно на трассе. По сведениям ГАИ, превышение скорости - основная причина аварий.
Завтра в области пройдет Единый день безопасности за рулем. Сотрудники ГАИ будут проверять наличие детских кресел и проведут с водителями профилактические разговоры.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активности любителей двухколесного транспорта способствует сухая и теплая погода. Госавтоинспекция советует байкерам быть осторожными за рулем и соблюдать...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)