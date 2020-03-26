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В Минской области участились случаи ДТП с участием мотоциклов

26.03.2020 16:32 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Активности  любителей двухколесного транспорта способствует сухая и теплая погода. Госавтоинспекция советует байкерам быть осторожными за рулем и  соблюдать скоростной режим, особенно на  трассе. По сведениям ГАИ, превышение скорости - основная причина аварий.

Завтра в области пройдет Единый день безопасности за рулем. Сотрудники ГАИ будут проверять наличие  детских кресел и проведут с водителями  профилактические разговоры.

 
 
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Активности  любителей двухколесного транспорта способствует сухая и теплая погода. Госавтоинспекция советует байкерам быть осторожными за рулем и  соблюдать...
 
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