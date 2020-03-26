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В Лиозненском районе на пожаре погибла женщина

26.03.2020 11:28 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 25 марта спасателям сообщили о пожаре в доме в деревне Барсеево Лиозненского района.


Фото: МЧС

Дом горел открытым пламенем, уже частично обрушились кровля и потолочное перекрытие. В доме, со слов соседей, находилась его 92-летняя хозяйка.

В ходе тушения пожара работники МЧС в веранде, на полу, под слоем обрушившихся конструкций нашли труп пенсионерки.

Пожар ликвидировали, огнем в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество, повреждены стены.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.

 
 
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К приезду спасателей дом горел открытым пламенем, уже частично обрушилась кровля и потолочное перекрытие.
 
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