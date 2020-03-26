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В Лиозненском районе на пожаре погибла женщина
Источник материала: Tut.by
Вечером 25 марта спасателям
Дом горел открытым пламенем, уже частично обрушились кровля и потолочное перекрытие. В доме, со слов соседей, находилась его 92-летняя хозяйка.
В ходе тушения пожара работники МЧС в веранде, на полу, под слоем обрушившихся конструкций нашли труп пенсионерки.
Пожар ликвидировали, огнем в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество, повреждены стены.
По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.
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К приезду спасателей дом горел открытым пламенем, уже частично обрушилась кровля и потолочное перекрытие.
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