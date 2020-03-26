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Выясняются обстоятельства аварии в Дзержинском районе
Источник материала: БTДТП произошло на трассе Р1 неподалеку от остановочного пункта Слободка. Водитель фуры двигался в первой полосе, увидел перед собой легковое авто, которое ехало не спеша. Во время торможения фуру занесло, и она оказалась в кювете.
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ДТП произошло на трассе Р1 неподалеку от остановочного пункта Слободка. Водитель фуры двигался в первой полосе, увидел перед собой легковое авто, которое ехало не...
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