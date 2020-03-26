|
В многоэтажке в Магнитогорске произошел взрыв, после чего загорелись квартиры на двух этажах
Источник материала: Tut.by
Около шести вечера 26 марта в пятиэтажном доме в Магнитогорске произошел взрыв, после чего начался пожар. В результате происшествия погибли два человека.
Взрыв произошел на втором этаже жилой пятиэтажки. После взрыва загорелись шесть квартир на втором и третьем этажах. МЧС сообщили, что на месте происшествия обнаружены тела двух человек, эвакуированы 27 жильцов, передает
Причиной взрыва могла стать утечка газа. Открытое горение квартир спасателям удалось ликвидировать.
Baza
Видео: Telegram-канал Baza
Местные жители рассказали
Видео: Telegram-канал Mash
Напомним, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске прогремел взрыв, а затем
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около шести вечера 26 марта в пятиэтажном доме в Магнитогорске произошел взрыв, после чего начался пожар. В результате происшествия погибли два человека.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)