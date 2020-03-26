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В многоэтажке в Магнитогорске произошел взрыв, после чего загорелись квартиры на двух этажах

26.03.2020 19:28 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около шести вечера 26 марта в пятиэтажном доме в Магнитогорске произошел взрыв, после чего начался пожар. В результате происшествия погибли два человека.


Фото: t.me/bazabazon

Взрыв произошел на втором этаже жилой пятиэтажки. После взрыва загорелись шесть квартир на втором и третьем этажах. МЧС сообщили, что на месте происшествия обнаружены тела двух человек, эвакуированы 27 жильцов, передает ТАСС.

Причиной взрыва могла стать утечка газа. Открытое горение квартир спасателям удалось ликвидировать.

Baza сообщает, что в квартире, где прогремел взрыв оставались двое детей. Одного ребенка спасли, у него тяжелые ожоги. Судьба второго — мальчика тринадцати лет — неизвестна.

Видео: Telegram-канал Baza

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Местные жители рассказали Mash, что спасли на пожаре пожилую женщину и ребенка.

Видео: Telegram-канал Mash

Открыть/скачать видео (5.01 МБ)
 
Напомним, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске прогремел взрыв, а затем обрушился подъезд жилой 10-этажки. Оказались разрушенными 26 квартир, погибли 39 человек, в том числе шестеро детей.

 
 
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Около шести вечера 26 марта в пятиэтажном доме в Магнитогорске произошел взрыв, после чего начался пожар. В результате происшествия погибли два человека.
 
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