В многоэтажке в Магнитогорске произошел взрыв, после чего загорелись квартиры на двух этажах

Источник материала: Tut.by

Около шести вечера 26 марта в пятиэтажном доме в Магнитогорске произошел взрыв, после чего начался пожар. В результате происшествия погибли два человека.



Фото: t.me/bazabazon

Взрыв произошел на втором этаже жилой пятиэтажки. После взрыва загорелись шесть квартир на втором и третьем этажах. МЧС сообщили, что на месте происшествия обнаружены тела двух человек, эвакуированы 27 жильцов, передает ТАСС .

Причиной взрыва могла стать утечка газа. Открытое горение квартир спасателям удалось ликвидировать.

Baza сообщает , что в квартире, где прогремел взрыв оставались двое детей. Одного ребенка спасли, у него тяжелые ожоги. Судьба второго — мальчика тринадцати лет — неизвестна.

Видео: Telegram-канал Baza

Местные жители рассказали Mash , что спасли на пожаре пожилую женщину и ребенка.

Видео: Telegram-канал Mash

Открыть/скачать видео (5.01 МБ) обрушился подъезд жилой 10-этажки. Оказались разрушенными 26 квартир, погибли 39 человек, в том числе шестеро детей. Напомним, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске прогремел взрыв, а затемжилой 10-этажки. Оказались разрушенными 26 квартир, погибли 39 человек, в том числе шестеро детей.