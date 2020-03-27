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В одном из барановичских магазинов мужчина избил женщину
27.03.2020 08:18 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Инцидент произошел днем 26 марта в магазине на улице Гагарина.
Кадр из видео
На записи, которую в редакцию Intex-press прислал очевидец, видно, как мужчина бьет женщину по лицу. Женщина пытается защищаться и даже дать отпор хулигану, но силы не равны.
Видеоплеер
Мужчина после конфликта ушел.
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Инцидент произошел днем 26 марта в магазине на улице Гагарина. Кадр из видео На записи, которую в редакцию Intex-press прислал очевидец, видно, как мужчина бьет женщину...
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