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В одном из барановичских магазинов мужчина избил женщину

27.03.2020 08:18 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Инцидент произошел днем 26 марта в магазине на улице Гагарина.

В одном из барановичских магазинов мужчина избил женщину

Кадр из видео

На записи, которую в редакцию Intex-press прислал очевидец, видно, как мужчина бьет женщину по лицу. Женщина пытается защищаться и даже дать отпор хулигану, но силы не равны.

Видеоплеер

Мужчина после конфликта ушел.

 
 
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  Инцидент произошел днем 26 марта в магазине на улице Гагарина. Кадр из видео На записи, которую в редакцию Intex-press прислал очевидец, видно, как мужчина бьет женщину...
 
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