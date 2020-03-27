На страже закона. Трагичный исход «застолья»

Источник материала: Ивьевский край

Одним из наиболее живучих пережитков прошлого не только в сознании, но и в быту отдельных людей является пьянство. Неумеренное потребление алкоголя и связанное с ним опьянение ослабляет тормозную деятельность коры головного мозга, вызывает эмоциональную неустойчивость, резкую смену чувств и настроений. Систематическое потребление алкогольных напитков пагубно воздействует на моральный и интеллектуальный уровень развития личности, вызывает антисоциальные и аморальные побуждения, эгоистические устремления. Все это нередко приводит к совершению преступлений.

Убийство – это тягчайшее преступление. Лишение человека жизни – не только уголовно наказуемо, но и является смертным грехом. В своем большинстве убийства совершаются на почве чрезмерного употребления алкоголя.

В очередной раз такое преступление произошло и в нашем районе. 5 ноября 2019 года двое сожителей А. и Б., изрядно подвыпив, повздорили. Их ссора переросла в драку, исход которой оказался трагичным: А., схватив кухонный нож, нанес им удар своей сожительнице Б., тем самым причинил ей тяжкие телесные повреждения, от которых женщина в последующем скончалась на месте преступления.

В совершенном преступлении А. свою вину признал полностью. Он пояснил, что в ходе ссоры со своей сожительницей умышленно, со злости, нанес ей один удар кухонным ножом в область туловища слева. От этого удара у женщины образовалось телесное повреждение. Рана кровоточила, в связи с чем Б. приложила к ней полотенце, пытаясь остановить кровь. Скорую помощь обвиняемый не вызывал, так как об этом его попросила сама Б., опасаясь, что А. заберут в милицию.

В последующем, на протяжении дня, дома по месту жительства обвиняемый совместно с погибшей распивал спиртные напитки. К вечеру самочувствие Б. ухудшилось, она упала на пол и перестала подавать признаки жизни. Мужчина не отрицал, что в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. В содеянном чистосердечно раскаялся, просил строго его не наказывать, а предъявленные к нему исковые требования признал в полном объеме.

«Суд Ивьевского района признал А. виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей, на основании с. 3 ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в исправительной колонии усиленного режима», – сообщил прокурор Ивьевского района Александр Владимирович Шушляков.

Также суд удовлетворил заявленный иск матери погибшей о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в результате совершенного преступления, в размере 10000 рублей.

А на основании ч. 1 и ч. 2 ст. 107 Уголовного кодекса к А. применено принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания.

П. КЁЛЕР.