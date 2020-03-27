﻿ Жителя Бреста наказали за незаконную реализацию медицинских масок. Торговал в гараже. 21.by
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Жителя Бреста наказали за незаконную реализацию медицинских масок. Торговал в гараже

27.03.2020 14:24 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Согласно поступившему в экономический суд Брестской области протоколу об административном правонарушении гражданин О. осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: в гаражном кооперативе, расположенном в городе Бресте, с целью получения дохода осуществлял реализацию масок медицинских в количестве 3000 штук за 3000 рублей, а также с целью дальнейшей реализации и получения дохода в используемом им автомобиле осуществлял хранение еще 4000 штук медицинских масок.

Жителя Бреста наказали за незаконную реализацию медицинских масок. Торговал в гараже

Весь указанный товар с оценкой его на общую сумму 7000 рублей был арестован и изъят налоговой инспекцией по Брестской области в качестве предмета административного правонарушения.

Получение гражданином О. дохода от незарегистрированной предпринимательской деятельности не установлено.

Дав оценку имеющимся доказательствам, суд пришел к выводу, что действия гражданина О. являются незаконной предпринимательской деятельностью и образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1-1 статьи 12.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

За совершенное административное правонарушение суд подверг гражданина О. административному взысканию в виде штрафа в размере пятидесяти базовых величин, что составляет 1350 рублей, с конфискацией предмета административного правонарушения - масок медицинских четырех наименований в количестве 7000 штук с оценкой их на общую сумму 7000 рублей, без применения взыскания в виде конфискации дохода.

Постановление о наложении административного взыскания не обжаловалось, вступило в законную силу 27 марта 2020 года.

 
Теги: Брест
 
 
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  Согласно поступившему в экономический суд Брестской области протоколу об административном правонарушении гражданин О. осуществлял предпринимательскую...
 
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